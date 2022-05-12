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Сергей Шнуров поддержал запрет русской культуры на Западе

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Запад, запрещающий русскую культуру, вызывает к ней еще больший интерес. Такое заявление сделал российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в передаче «Белый шум» на YouTube.

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«Есть один огромный плюс. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать», — сказал Шнуров.

По мнению музыканта, на Западе стоит запретить Чехова, Достоевского, Бродского и Толстого «и сразу будет невероятный интерес к русской культуре».

Ранее в этот день музыкант высказал свое мнение про отъезд звезд за границу. Он назвал такую позицию «ущербной» и заверил, что следовать такому примеру не собирается.

Также он предположил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

3 марта сообщалось, что администрация Миланского государственного университета (Университете Бикокка) запретила преподавать творчество Федора Достоевского, из-за того что он является русским писателем, однако позднее отозвала свой запрет.

Профессор учебного заведения Паоло Нори признался, что ему хочется плакать при мысли о запрете курса. Профессор заявил, что в Италии пороком является быть не только живым русским, но и мертвым русским.

2 марта студента из России Никиту Привалихина и еще нескольких его соотечественников вынудили покинуть занятия по баскетболу в Чехии. Ранее в Кремле предупреждали о растущей волне русофобии в странах Запада.

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