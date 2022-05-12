В апреле в России упали продажи коммерческих автомобилей

По итогам апреля 2022 года в России продали 11 238 новых коммерческих автомобилей, что на 55% ниже показателя апреля 2021 года (25197 шт.). Об этом 12 мая сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Электронного паспорта».

Продажи коммерческих авто в апреле снизились на 36% относительно марта (17 614 шт.).

По итогам пяти последних лет хуже реализация коммерческих машин была в начале пандемии коронавируса: в апреле и мае 2020 года (по 10 700 шт. в каждом месяце).

49% проданной в прошлом месяце коммерческой техники пришлась на грузовые автомобили. Объем реализации новых грузовиков составил 5503 экземпляра, что на 44% меньше, чем в апреле 2021-го. Меньше других пострадали автобусы (–32%, до 817 шт.).

Накануне сообщалось, что в России продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле уменьшилась на 78,5% по сравнению с апрелем прошлого года. В прошлом месяце было реализовано 32 706 машин (в апреле 2021-го —151 964).

5 мая стало известно, что продажи легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. авто, по сравнению с мартом, но к концу месяца был зафиксирован небольшой всплеск спроса. В дилере «Автодом» обратили внимание на снижение трафика автосалонов в апреле примерно на 70% сравнительно с мартом.