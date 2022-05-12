Nike решила разорвать контракты с ФК «Урал» и «Спартак»

Американская компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви, решила разорвать сотрудничество с футбольной командой из Екатеринбурга «Урал». Nike выступал ее техническим спонсором.

«Руководство ФК «Урал» получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike. В ближайшее время останемся в их форме, потом посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сообщили в пресс-службе команды URA.RU.

Там отметили, что клуб уже получил предложения по поставкам от других фирм, но раскрывать детали не стали.

Кроме того, Nike уведомила и московский «Спартак» о прекращении спонсорского контракта.

1 марта Nike объявила о намерении прекратить доставку своих товаров в Россию. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые вводятся в отношении Москвы после начала спецоперации по защите Донбасса.