Российские школьники рассказали о мотивации при выборе профессии

Выбирая будущую профессию, ученики средней школы в большей степени опираются на истории успеха известных личностей, чем ученики старших классов. К такому выводу пришли эксперты платформ «ЯКласс» и «Учи.ру», резиденты кластера информационных технологий Фонда «Сколково» в рамках всероссийского исследования, с которым 13 мая ознакомились «Известия».

Как выяснили специалисты, при выборе будущей профессии каждый второй школьник намерен опираться на собственные интересы и навыки (53%). При этом 17% опрошенных заявили о планах основывать свое решение на истории успеха известных предпринимателей. Такая же доля школьников выразила желание ориентироваться на мнение родителей и учителей.

Вместе с тем о важности мнения одноклассников, друзей или блогеров заявили лишь 6% респондентов. Также выяснилось, что ученики 5–8 классов больше опираются истории успеха известных людей (75%) и мнение инфлюенсеров (76%), чем ученики 9–11 классов (25% и 24% соответственно).

Самыми интересными направлениями для дополнительного обучения школьники назвали психологию (17%), финансовую грамотность (15%) и IT и программирование (14%). Интерес в обучении интернет-маркетингу выразили 13% опрошенных, технологиям и инновациям — 12%, еще 11% заявили о желании получить знания в сфере предпринимательства.

При этом лишь 38% российских школьников знакомы с понятием «гибкие навыки». Однако именно стрессоустойчивость и способность адаптироваться к новым условиям большинство респондентов считают наиболее важными навыками для успешной карьеры наряду с умением анализировать информацию. Также школьники выделяют профессиональные навыки (9%), развитость логического мышления (9%), умение быстро концентрироваться (8%) и знание иностранных языков (8%).

По мнению 18% респондентов, школьная программа помогает развивать критическое мышление и умение анализировать информацию. Еще 11% считают школьное образование помощником в развитии коммуникативных навыков, тогда как 15% отметили работу в команде. Возможность повысить навыки креативности в рамках школьного обучения увидели 12% учеников, тайм-менеджмента — 10%, еще 9% отметили эмоциональный интеллект и эмпатию.

Директор платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова, комментируя результаты опроса, подчеркнула, что в быстро меняющемся мире профессиональных навыков и умений может быть недостаточно, поэтому важно развивать гибкие навыки у детей со школы.

«Современные школьники понимают значимость развития soft skills для достижения учебных и карьерных высот, однако важно дополнять учебные программы заданиями и упражнениями, стимулирующими развитие таких умений», — подчеркнула она.

18 апреля сообщалось, что 42% учеников 11-х классов из России не определились на сегодняшний день с профессией. Как следует из результатов исследования образовательной компании MAXIMUM Education, 30% опрошенных школьников уже нашли свое призвание, а оставшаяся часть — 28% выпускников — считают, что не стоит ничего планировать в текущей ситуации, поскольку жизнь слишком непредсказуема.