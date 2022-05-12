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ЧП районного масштаба: что случилось в селе Солохи на Белгородчине

Очередная провокация украинских националистов
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер
11 мая со стороны Украины был произведен обстрел приграничного села Солохи в Белгородской области. Подробности с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Удар по Солохам был нанесен ракетным оружием ВСУ
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
В результате обстрела погиб один человек, шестеро ранены. Среди пострадавших есть несовершеннолетний
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Жилым и хозяйственным постройка в Солохах причинены значительные повреждения
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Жители села вывезены в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Приграничные села Белгородской области после начала российской спецоперации неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
В Белгородской области до 25 мая продлили «желтый» уровень террористической опасности
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — были обстреляны с украинской стороны. В тот раз обошлось без пострадавших
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости усилить меры безопасности из-за обстрелов под Белгородом
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