Эксперт назвал способ сгладить последствия ухода Siemens с российского рынка

Немецкий концерн Siemens работал во множестве отраслей экономики России, например автоматизации предприятий, машиностроении, здравоохранении и ряде других. Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя информацию об уходе компании с российского рынка.

По его словам, на Россию приходилось порядка 1% выручки компании.

«С одной стороны, это не так много, с другой — это постоянный приток, потому что те технические возможности, инновации, которые претворяла в жизнь компания Siemens, были необходимы России», — указал специалист.

Он отметил, что для восполнения образовавшегося пробела России необходимо усилить использование альтернативных производителей, прежде всего китайских.



«И создание чего-то своего, но в ряде отраслей, где Россия отказалась от своего в угоду импортным технологиям, в частности в машиностроении. Например, поезда, у нас были R200, которые мы специально сняли с производства ради Siemens. Теперь технологии надо либо снова покупать у кого-то, например Китая — у них отличные поезда. Либо еще один вариант — изобретать свои. Но это очень дорого и долго», — уточнил Кусков.

Кроме того, создание собственных технологий необходимо и в таких направлениях, как здравоохранение и автоматизация предприятий. Однако подобные разработки требуют длительной подготовки, добавил эксперт.



Об уходе с российского рынка Siemens заявил ранее 12 мая. В компании заявили о начале процедуры прекращения производственной деятельности на территории России. Кроме того, компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.

Ранее, 1 марта, стало известно, что Siemens прекратил международные поставки оборудования и остановил работу по новым проектам в России. В компании отметили, что будет продолжена «локальная деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

В Siemens причину прекращения деятельности в РФ связывают с введенными Западом санкциями на фоне военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. По этой же причине российский рынок покинуло множество других международных компаний.