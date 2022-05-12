По данным торгов на 12 мая, курс евро упал до 68 рублей впервые с января 2020 года.

По данным на 10:55 мск, курс евро терял 2,14%, опускаясь до 68,99 рубля. К 11:10 мск курс евро ускорил падение до 68,7 рубля (–2,55%).

Ранее в четверг Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Так, РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях. Агентство называет укрепление рубля примечательным на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов.

На фоне того, как курс евро по итогам торгов на Московской бирже 4 мая не смог преодолеть отметку 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года, аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях. Также позиции рубля удерживаются за счет превышения предложения валюты над спросом на внутреннем рынке. Влияет на нацвалюту и рост мировых цен на нефть и газ.

Инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.