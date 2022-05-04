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Эксперт Веревкин спрогнозировал продолжение укрепления рубля в первой половине мая

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Укрепление рубля
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Рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая, и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Такое заявление 4 мая сделал инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин.

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«С технической точки зрения валютная пара USD/RUB стремится к сильному уровню поддержки в районе 68 рублей за доллар. Крепкий рубль по-прежнему невыгоден бюджету РФ, так что в ближайшее время стоит ожидать новых послаблений в capital controls («контроль капитала». — Ред.). Это единственное, что сейчас может повлиять на курс рубля», — пояснил эксперт в интервью изданию «Прайм».

Кроме того, он объяснил, почему в настоящий момент рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару.

«Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний», — пояснил эксперт.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал о крахе евро в российской экономике. По его словам, введенные Западом санкции уничтожили спрос на евро со стороны простого населения при сохранении большого количества предложений со стороны экспортеров. Всё это ведет к тому, что рубль укрепляется по отношению к евро, резюмировал Тузов.

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