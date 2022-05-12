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Первый зампред ЦБ Алексеев покинет пост 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев решил продолжить карьеру вне регулятора, он покинет свой пост с 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте ЦБ в четверг, 12 мая.

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Вместо него зампредом Центробанка назначен Сергей Белов, возглавлявший департамент полевых учреждений с августа 2021 года. На новом посту он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения «Росинкас» и работу департамента полевых учреждений.

Исполняющим обязанности главы департамента полевых учреждений стал первый заместитель начальника этого подразделения Олег Беленко, следует из структуры центрального аппарата ЦБ, размещенной на сайте регулятора.

21 апреля Госдума назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя Центробанка до 2027 года. Это будет третий срок для нее во главе ЦБ.

За ее переназначение проголосовали 338 депутатов, против — 83 депутата, воздержавшихся не было.

18 марта в пресс-службе Госдумы сообщили, что президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора.

Председатель Банка России назначается Госдумой простым большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение ГД кандидатуру не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, в случае с Набиуллиной — до 24 марта. Набиуллина впервые возглавила Центробанк в июне 2013 года.

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