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ФСБ опубликовала видео допроса готовившего теракт жителя Курской области

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Фото: ФСБ РФ
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Житель Курской области, которого задержали за подготовку теракта, планировал устроить серию взрывов по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сам рассказал на допросе, видеозапись с которого распространила Федеральная служба безопасности РФ в четверг, 12 мая.

Со слов мужчины, до 2015 года он был гражданином Украины.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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«Я получил указание вести наблюдение за военной техникой, ее перемещением по территории Курской области, а также за воинскими частями. Мне поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения на территории Курской области», — пояснил обвиняемый.

Кроме того, он отметил, что сотрудник СБУ дал обещание обеспечить ему коридор через границу, чтобы после терактов мужчина смог сбежать на украинскую территорию.

О его задержании сообщалось ранее в этот день. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

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