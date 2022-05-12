ФСБ опубликовала видео допроса готовившего теракт жителя Курской области

Житель Курской области, которого задержали за подготовку теракта, планировал устроить серию взрывов по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сам рассказал на допросе, видеозапись с которого распространила Федеральная служба безопасности РФ в четверг, 12 мая.

Со слов мужчины, до 2015 года он был гражданином Украины.

«Я получил указание вести наблюдение за военной техникой, ее перемещением по территории Курской области, а также за воинскими частями. Мне поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения на территории Курской области», — пояснил обвиняемый.

Кроме того, он отметил, что сотрудник СБУ дал обещание обеспечить ему коридор через границу, чтобы после терактов мужчина смог сбежать на украинскую территорию.

О его задержании сообщалось ранее в этот день. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.