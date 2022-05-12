Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга РФ

Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юга страны до 03:45 мск 19 мая. Об этом ведомство сообщило 12 мая.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям России рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы.

Как уточнили в Росавиации, остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим временного ограничения полетов неоднократно продлевался. 5 мая ведомство сообщило, что он будет действовать в 11 аэропортах до 03:45 мск 13 мая. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах в связи с осложнением обстановки в регионе.