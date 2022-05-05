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Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 13 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 03:45 мск 13 мая. Об этом говорится во вторник, 5 мая, в сообщении Росавиации.

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По информации Росавиации, полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе ведомства отмечено, что информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.

29 апреля сообщалось, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 7 мая.

Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта, но неоднократно продлевался. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

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