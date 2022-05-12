Самолет со 122 пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Китае

В международном аэропорту в китайском Чунцине пассажирский самолет, на борту которого находились 122 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает 12 мая китайское Центральное государственное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел около 08:00 (03:00 мск), людей оперативно эвакуировали. Есть пострадавшие, их доставили в больницу.

Уточняется, что в настоящее время пожар потушен. Причины произошедшей аварии еще предстоит выяснить.

В результате инцидента аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу, рейсы были задержаны. При этом самолеты, которые должны были приземлиться здесь, были перенаправлены в аэропорт Чэнду Шуанлю.

30 апреля в провинции Онтарио в Канаде разбился небольшой самолет, экипаж из четырех человек погиб. Как сообщал телеканал CTV, что спасатели обнаружили самолет с помощью установленного на нем транспондера, рассказал офицер по связям с общественностью Королевских ВВС страны.

18 марта сообщалось, что при взлете самолета Сочи–Оренбург загорелся двигатель. Задымление заметил командир воздушного судна при взлете, дым шел из одного из двигателей.