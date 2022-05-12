В России создали материал для самовосстановления дисплеев

Ученые консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алферовского университета совместно с коллегами из Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали пленки, которые нужны для создания гибких дисплеев. Они представляют собой люминофоры — особые вещества, преобразующие поглощаемую ими энергию в световое излучение.

Такие материалы используются для создания различных экранов, в особенности в области цветовой рекламы и дизайна помещений. Кроме того, эти материалы применяют в кинотеатрах, оптоэлектронике, в области светового дизайна, биомедицине и других отраслях. Потенциально эти решения можно использовать и для мониторов компьютеров, телевизоров и смартфонов.

Люминофорами называют вещества, способные излучать свет видимого диапазона при определенных условиях. Например, его можно подсветить ультрафиолетом и, подобрав состав люминофора, получить любой цвет.

«Одним из важных свойств разработанных силиконовых люминофоров является самовосстановление», — добавила профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регина Исламова.

По ее словам, в случае механического повреждения их достаточно снять с дисплея и нагреть до 100 °C. Пригодится такой метод починки и для порезанных или разбитых экранов, заметила она.

Статья о разработке опубликована в научном журнале ACS Applied Polymer Materials.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гибкая графика: в РФ создали материал для самовосстановления дисплеев