Прямой эфир

Turkish Airlines стали блокировать оплату по картам «Мир»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне санкций со стороны западных стран турецкие сервисы, которые раньше принимали оплату по картам «Мир», стали блокировать такие операции. Так, например, на сайте Turkish Airlines больше невозможно купить билеты по нацкартам, выпущенным рядом российских банков.

Тур де май: число рейсов Turkish Airlines в РФ попросили увеличить
Хватит ли билетов на средиземноморские курорты для всех желающих

Многочисленные жалобы на блокировку этой авиакомпанией платежей по картам «Мир» от Сбербанка, ВТБ и «Тинькофф» появились на форуме Винского, который используют путешественники. В этом лично убедился корреспондент «Известий»: сайт авиакомпании отклонял оплату как по VISA и MasterCard российских банков, так и по «Мир» от Сбербанка.

Некоторые другие турецкие платформы также стали запрещать операции по картам российской платежной системы. Например, популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в Россию, запретил оплату по картам «Мир» ряда подсанкционных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

На текущий момент некоторые иностранные банки-эквайеры, обеспечивающие прием нацкарт в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания «Мира» в сети своих устройств или на сайтах.

Это может коснуться российских банков под блокирующими санкциями, сообщили «Известиям» в национальной платежной системе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мир», тур, май: Turkish Airlines перестали принимать к оплате нацкарты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022