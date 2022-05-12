В НАУФОР оценили эффективности системы управления рисками на российском рынке

Вынужденные «каникулы», введенные Центробанком на российском фондовом рынке с 25 февраля по 24 марта этого года, пошли ему на пользу. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

«В целом, каникулы пошли на пользу рынку. Они позволили многим компаниям, чьи средства были за рубежом, аккумулировать их в России и завершить расчеты к открытию фондового рынка. Это было одной из задач, а другой — разработка алгоритма запуска биржи, в том числе определение роли нерезидентов и оценка необеспеченных позиций», — поделился Тимофеев.

Поэтому, рынок был закрыт дольше, чем нужно для того, чтобы просто сбить эмоции и панику инвесторов, пояснил глава НАУФОР: и хотя не все компании успели завершить перевод активов, сохранять его закрытым дольше было нельзя: с каждым днем минусов становилось больше, чем плюсов. А при открытии рынка важно, что сработал выработанный Банком России, биржами и индустрией алгоритм, обратил внимание он.

По словам Тимофеева, для некоторых профучастников «каникулы» обернулись негативом, но их немного.

«Мы надеемся, что все ограничится «Универ Капиталом», и это будет доказательством эффективности системы управления рисками, выстроенной на финансовом рынке РФ», — заключил глава НАУФОР.

С 28 февраля по решению ЦБ торги на рынке акций были приостановлены. Эта пауза стала самой длительной в истории фондовой биржи России. Предыдущий рекорд — в четыре дня — был в октябре кризисного 1998 года. Рынок возобновил работу 24 марта.

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