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Глава НАУФОР назвал сроки начала полноценной работы фонда защиты инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кризис стал поводом вернуться к обсуждению механизма страхования инвестиций на фондовом рынке, рассказал в интервью «Известиям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

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По его словам, соответствующий законопроект был инициирован НАУФОР в 2017-м, тогда он был принят Госдумой в первом чтении и предусматривал страхование инвестиций на индивидуальных инвестиционных счетах на базе АСВ.

«После первого чтения мнения о своевременности и условиях функционирования такой системы разделились, и редакция документа, который будет принят после длительной паузы во втором чтении в этом году, существенно отличается от первоначального. Новая версия отдает решение о создании компенсационного фонда брокерскому СРО», — рассказал глава НАУФОР.

Сейчас движение законопроекта зависит от позиции Центробанка и того, как он видит общую систему защиты интересов инвесторов на рынке, отметил он.

Как уточнил Тимофеев, вся конкретика по законопроекту пока обсуждается. Между тем, есть несколько очевидных вещей — фонд никогда не будет страховать рыночные риски, заявил он. Глава НАУФОР признался: формирование фонда, который предполагается создать только за счет взносов брокеров и управляющих, до размера, позволяющего ему выполнять свои функции, — довольно непростая задача.

«Фонд будет накапливаться в течение нескольких лет. Затем, вероятно, в течение еще такого же примерно периода будет в состоянии осуществлять выплаты в сумме меньшей, чем целевая, но не по всем брокерским счетам и счетам под управлением, а также не по всем страховым случаям. Лишь после этого можно рассчитывать, что фонд начнет работать в полную силу», — резюмировал Тимофеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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