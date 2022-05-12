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Кабмину предложили освободить от НДФЛ купоны и дисконты по облигациям

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Правительству предложено освободить от НДФЛ купоны и дисконты по облигациям в 2022 году. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

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«Активность розничных инвесторов и в целом их интерес к фондовому рынку, я думаю, снизится по сравнению с тем, что мы наблюдали в последнее время. Хотя в течение марта на биржу пришло еще 750 тыс. новых инвесторов и по-прежнему есть те, кто намерен купить подешевевшие активы. Но вероятно этот приток сократится», — рассказал он.

По словам Тимофеева, в любом случае в ближайшее время у РФ не будет другого инвестора, кроме внутреннего, и его нужно поощрять к инвестициям. Российское законодательство утратило с некоторых пор налоговую нейтральность, создав для депозитов преимущества, заявил он. Если для физлиц действует освобождение от НДФЛ процентов со вкладов в 1 млн рублей, то для облигаций — ни для государственных, ни для корпоративных — такой льготы нет, уточнил глава НАУФОР.

Также предложено отложить дискуссию об ИИС-1 и ИИС-3 и принять уже разработанные изменения для ИИС-2, увеличив сумму ежегодного взноса по ним с 1 млн до 3 млн рублей и облегчив возможность досрочного — раньше трех лет — выхода с этих счетов, поделился Тимофеев.

Ставка налога с купонов по облигациям федерального займа с 2021-го для резидентов составляет 13%, для нерезидентов — 30%. Помимо купонного дохода с прошлого года необходимо также заплатить налог на дисконт. При этом обложению НДФЛ по обычным ставкам подлежит только положительный «доходный» дисконт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего»

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