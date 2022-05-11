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Производство катеров возродят в Башкирии за 38 млн рублей

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Власти Башкирии решили возродить производство катеров в республике. О планах регионального правительства по запуску судостроения сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Предварительная стоимость проекта по созданию на территории Башкирии судостроительного предприятия оценивается в 38,4 млн рублей. Сейчас власти ищут инвесторов.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства, запуск проекта по производству алюминиевых катеров и других малогабаритных судов позволит создать 28 рабочих мест. Проект судопроизводства предусматривает и круглогодичное техобслуживание, а также тестирование судов на южном берегу Кармановского водохранилища.

В конце апреля сообщалось о планах построить в Башкирии крупный рыболовный комплекс. Выращиванием и переработкой гидробионтов осетровых пород займется компания «БашБалык». Проект оценивается в 1,2 млрд рублей.

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