Производство красной икры наладят в Башкирии за 1,2 млрд рублей

В Башкирии построят крупный рыболовный комплекс. Выращиванием и переработкой гидробионтов осетровых пород займется компания «БашБалык». Проект оценивается в 1,2 млрд рублей. При его реализации будут созданы 28 рабочих мест.

Из выращенной рыбы будут производить деликатесы, полуфабрикаты и осетровую икру. Также планируется наладить поставки экологически чистой рыбной продукции, пишет ИА «МедиаКорСеть».

26 апреля в Башкирии ввели запрет на ловлю рыбы. В региональном минэкономики рассказали, что с 25 апреля по 5 июня ловить рыбу позволено только при помощи донной или поплавочной удочки. В сутки человек может поймать максимум 5 кг рыбы.