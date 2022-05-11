Появились кадры с места обстрела ВСУ села в Белгородской области

Появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области, в результате которого, по официальным данным, погиб один человек и пострадали шестеро.

Судя по видео, снаряды попали во дворы жилых домов. Сильно поврежден был и автомобиль, припаркованный около одного из зданий.

Об обстреле села 11 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

Сообщается об одном погибшем. При этом данные о количестве пострадавших разнятся: губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа раненых до шести. По данным «Известий», в результате обстрела пострадали восемь человек, из них позднее скончались двое, в том числе ребенок. Глава региона отверг информацию о гибели подростка.

Ранее в это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.