Прямой эфир

В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mashal
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При угрозе национальной безопасности США будут готовы нанести удары по Афганистану. Об этом в среду, 11 мая, сообщил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Талибы то, талибы это: к чему пришел Афганистан за полгода при новой власти
И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

Он рассказал, что американские военные продолжают наблюдение за происходящим в Афганистане.

«И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

Также Милли подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели «гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

15 апреля 2021 года президент США Джо Байден принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался 1 мая прошлого года, завершился в сентябре.

Американские войска вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Военная кампания стала самой длительной в истории США. По данным СМИ, за время конфликта погибло более 2 тыс. американских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022