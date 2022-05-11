В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы

При угрозе национальной безопасности США будут готовы нанести удары по Афганистану. Об этом в среду, 11 мая, сообщил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Он рассказал, что американские военные продолжают наблюдение за происходящим в Афганистане.

«И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

Также Милли подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели «гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

15 апреля 2021 года президент США Джо Байден принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался 1 мая прошлого года, завершился в сентябре.

Американские войска вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Военная кампания стала самой длительной в истории США. По данным СМИ, за время конфликта погибло более 2 тыс. американских военных.