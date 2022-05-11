Волочкова запретила публиковать свои фото и видео после скандалов

Российская балерина Анастасия Волочкова запретила публиковать без своего согласия фотографии и видеозаписи, на которых изображена она сама. Об этом говорится в письме, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 11 мая.

В заявлении, подписанном юристом Волочковой Олегом Павлецовым, указывается, что изображение человека, наряду с дактилоскопическими данными, анализами ДНК и т.п. является охраняемыми законом персональными данными.

«Последующие размещения фотографий, видео и иных биометрических данных Волочковой Анастасии Юрьевны разрешается исключительно после получения письменного разрешения последней, либо ее законных представителей», — сообщил Павлецов.

Он также добавил, что размещение фотографий Волочковой без письменного разрешения будет расцениваться «как грубое нарушение действующего законодательства», и юристы балерины оставляют за собой «право взыскания морального вреда, а также привлечение к ответственности, в рамках действующего законодательства. Российской Федерации» (орфография и пунктуация сохранены).

Юрист также напомнил, что использование изображения гражданина без его согласия допускается в случаях, когда это делается в государственных, общественных или иных публичных интересах. Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 года, к таким исключениям относится «потребность в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде».

За последние месяцы Волочкова несколько раз оказывалась в ситуации, когда ее изображение публиковали без ее согласия. В январе пассажиры рейса с Мальдивских островов в Москву сняли балерину во время скандала в самолете, причиной которого стало ее нежелание надеть медицинскую маску. По информации источника «Известий», было видно, что балерина находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у нее изъяли бутылку крепкого напитка.

8 апреля Волочкова оказалась в центре внимания, когда чересчур эмоционально выступила у здания Тверского суда, где рассматривался ее иск к Большому театру о незаконном увольнении в 2003 году. СМИ тогда обратили внимание на то, что у нее проблемы с дикцией, несвязная речь и нетвердая походка. На прямой вопрос о том, часто ли она позволяет себе выпивать, знаменитость ответила, что делает это когда захочет, а утро в день рассмотрения судебного иска — особое.