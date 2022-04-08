Волочкова назвала причину своего иска к Большому театру

Балерина Анастасия Волочкова, подавшая в суд на Большой театр, 8 апреля рассказала «Известиям», чего хочет добиться от иска. Она подала его к руководству культурного учреждения из-за незаконного, по ее мнению, увольнения еще в 2003 году. Она требует выплатить ей заработную плату за годы работы и 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Я могу сказать, что это самая недобропорядочная структура, и я вызвала на бой ту структуру, у которой я выиграла судебный процесс в 2003 году, когда меня незаконно уволили», — заявила балерина.

Артистка отметила, что пришла в суд, чтобы доказать правду, которую Большому театру невыгодно показывать, так как руководство не заинтересовано в сохранении культурного наследия и талантов.

«Мы с Колей Цискаридзе (артист балета Николай Цискаридзе. — Ред.) разговаривали, и он сказал мне о том, что на нашем поколении закончился вот этот вот балет российский», — пояснила свою позицию журналистам Анастасия Волочкова.

Возле здания суда бывшая прима расплакалась, попросив дать ей шанс реализовать свои возможности, так как ей 46 лет, и у нее нет сил.

15 июня 2021 года балерина сообщила, что подала судебный иск к руководству Большого театра. По словам Волочковой, ее увольнение в 2003 году было незаконным и несправедливым, поэтому руководство обязано возместить ей материальный ущерб. Адвокат артистки Евгений Корчаго обратил внимание на то, что факт незаконности данного действия со стороны культурного учреждения подтвердили его руководство и прокуратура.

По его словам, на приказах об отправлении Волочковой в неоплачиваемый отпуск нет подписи самой балерины, то есть она с документами официально до сих пор не ознакомлена. Прокуратура нашла в этом нарушение.

Свою балетную карьеру Анастасия Волочкова начала в 1994 году в Мариинском театре, а с 1998 по 2003 год работала в Большом театре. В 2003-м руководство учреждения отказалось подписывать с ней очередной годовой контракт из-за физической формы балерины. После 2005 года Волочкова стала выступать с сольными проектами.