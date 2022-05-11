Участники шествия оппозиции в Ереване заблокировали входы в здание мэрии
Участники шествия оппозиции в Ереване заблокировали все входы здания мэрии. Это в среду, 11 мая, следует из YouTube-трансляции протестов на телеканалe News AM.
«Мы сейчас блокируем все входы мэрии», — заявил один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
Полиция пытается оттеснить демонстрантов, чтобы они не вошли в здание.
6 мая полиция в Ереване задержала активистов, перекрывших мост Победы. Некоторые сторонники оппозиции устроили потасовки.
До этого, 5 мая, правоохранители задержали почти 100 сторонников оппозиции, перекрывавших улицы в городе с требованием отставки Пашиняна.
В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся антиправительственные акции, шествия и митинги. Митингующие выражают несогласие с позицией премьер-министра, которую он озвучил в парламенте 14 апреля, — она заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.
Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В том числе документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.