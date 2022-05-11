Трамп интересовался возможностью Китая посылать ураганы на США

Бывший президент США Дональд Трамп всерьез интересовался, есть ли у Китая технология, которая позволила бы КНР создавать искусственные ураганы и направлять их в сторону Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 10 мая, написал журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в бывшей администрации Трампа.

«Я присутствовал там, когда он (Трамп) спросил, создает ли Китай ураганы, чтобы затем посылать их в США. Трамп хотел знать, существует ли такая технология. Кто-то из находившихся в кабинете ответил: «Насколько мне известно, нет, сэр». Я еле сдерживался, пока не дошел до своего офиса. Я не знаю, где экс-президент мог слышать об этом. Примерно в то же время или чуть раньше он интересовался, возможно ли атаковать ураганы ядерным оружием», — цитирует издание бывшего сотрудника администрации президента.

Как указали источники журнала, Трамп начал задаваться подобными вопросами в первый год нахождения на посту президента. В частности, его интересовало, можно ли считать искусственно созданные ураганы актом агрессии со стороны КНР и даст ли это право Соединенным Штатам нанести ответный удар.

Кроме того, журналисты также напомнили, что в 2019 году Трамп постоянно предлагал советникам наносить атаки на тропические ураганы с помощью ядерного оружия, ошибочно полагая, что взрывы уменьшат масштаб или вовсе уничтожат природное явление. До этого подобная идея выдвигалась учеными времен холодной войны, работавшими над проектом Operation Plowshare («Операция Плаушер»).

Согласно опросу, проведенному газетой The Hill в марте 2022 года, Трамп остается фаворитом на выборах кандидата в президенты от Республиканской партии — если он выдвинет свою кандидатуру на пост главы США в 2024 году, его поддержат 59% принимавших участие в опросе избирателей-республиканцев.

10 мая также сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск назвал ошибочной блокировку страницы Трампа в сервисе микроблогов Twitter. Как заявил предприниматель, недавно ставший владельцем соцсети, он намерен отменить запрет после того, как завершит сделку по покупке Twitter и станет гендиректором компании.

В тот же день Трамп, после прошедшей в США церемонии вручения Пулитцеровской премии, заявил, что престижную награду не должны присуждать за недостоверные новости, которые публикуют средства массовой информации. В том числе, отметил экс-лидер страны, подобные новости публикуют и о нем самом.