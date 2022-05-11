Глава СВР Нарышкин предупредил о подготовке США к дискредитации спецоперации

Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями (НПО) задачу развернуть в российском обществе кампанию по дискредитации спецоперации по защите Донбасса. Об этом 11 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе», — приводятся слова Нарышкина в сообщении, которое обнародовало пресс-бюро ведомства.

По его данным, «для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов».

«Их основное содержание сводится к тому, что «демократический киевский режим» при поддержке «великого и ужасного» Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение «тоталитарной» России и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы», — пояснил директор СВР.

Ранее, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин высоко оценил сплоченность российского общества в условиях попыток Запада разрушить страну. По его словам, на первый план США и Европы выходит задача расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, но у них это не получается.

Позднее, 4 мая, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Александр Рудаков отметил, что на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за Родину. Как результат, ни информационной войной, ни санкциями противники не добиваются желаемого.

Путин объявил о начале специальной операции для защиты ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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