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Путин заявил о неоправдавшихся попытках Запада расколоть российское общество

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Президент России Владимир Путин высоко оценил сплоченность российского общества в условиях попыток Запада разрушить страну. Об этом он заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Такого единения у нас давно не было»
Главное из обращения Путина к россиянам по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка — не получается», — отметил российский лидер.

Он акцентировал внимание на том, что общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает Вооруженные силы и усилия, «направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».

Страны Запада вводят многочисленные антироссийские санкции в ответ на проведение с 24 февраля Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Однако отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов ударяет по самой Европе и США. 13 апреля Владимир Путин заявил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, для западных стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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