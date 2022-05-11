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В штат посольства ЛНР в РФ войдут несколько десятков человек

Посол ЛНР Мирошник: штат посольства в РФ составит несколько десятков человек
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Фото: ТАСС/Река Александр
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Штат дипломатического представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России составит несколько десятков человек. Об этом сообщил 11 мая посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«Сейчас уже заканчивается работа по формированию и согласованию и штатной численности, и структуры нашего первого загранпредставительства», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, его сформируют, чтобы закрыть все основные направления сотрудничества ЛНР и России.

Также Мирошник рассказал, что начал выполнять обязанности посла в России, но работа идет больше в виртуальном формате.

Ранее в этот день дипломат отметил, что достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима. По его словам, Украина находится под внешним влиянием и контролируется Западом.

Также Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Он добавил, что военнослужащие ДНР и ЛНР борются за свободу и возможность строить собственную жизнь, тогда как наемные солдаты «прибыли убивать и зарабатывать деньги».

6 мая глава ЛНР Леонид Пасечник назначил Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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