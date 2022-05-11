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Посол ЛНР заявил о невозможности мира в регионе без ликвидации киевского режима

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Фото: ТАСС/Федосенко Наталия
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Достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима. Об этом 11 мая заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, сегодня Украина находится под внешним влиянием и контролируется Западом.

«Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», — уточнил посол ЛНР.

Ранее, 6 мая, глава ЛНР Леонид Пасечник назначил Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в России. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин назначил послом в РФ Ольгу Макееву.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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