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ЛНР назначила своего посла в Москве

Глава ЛНР Пасечник назначил Родиона Мирошника послом в РФ
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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в России. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя ЛНР 6 мая.

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«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации», — сказано в документе.

В 2005 году Мирошник руководил пресс-службой главы Луганской областной государственной администрации Александра Ефремова, а в 2006 году занял пост пресс-секретаря премьер-министра Виктора Януковича, на котором находился до 2007 года.

С 2006 по 2010 год являлся гендиректором ЛОГТРК. С апреля 2010 по осень 2011 года занимал пост заместителя председателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.

В последнее время Мирошник работал на должности советника по внешним связям главы ЛНР.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил послом в РФ Ольгу Макееву.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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