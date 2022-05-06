ЛНР назначила своего посла в Москве

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в России. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя ЛНР 6 мая.

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации», — сказано в документе.

В 2005 году Мирошник руководил пресс-службой главы Луганской областной государственной администрации Александра Ефремова, а в 2006 году занял пост пресс-секретаря премьер-министра Виктора Януковича, на котором находился до 2007 года.

С 2006 по 2010 год являлся гендиректором ЛОГТРК. С апреля 2010 по осень 2011 года занимал пост заместителя председателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.

В последнее время Мирошник работал на должности советника по внешним связям главы ЛНР.

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