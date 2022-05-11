Ядовитая змея напала на мужчину в Липецкой области

Ядовитые змеи активизировались на территории Липецкой области. Рептилия напала на мужчину, который разбирал дрова на собственном участке.

Инцидент произошел в селе Куликово Усманского района. По словам пострадавшего, он разбирал кучу дров, когда его за руку укусила змея. Первую помощь мужчине оказали на месте, после чего местного жителя доставили в больницу, пишет LipetskMedia.

Пострадавший провел в реанимационном отделении два дня, после чего его перевели в обычную палату. На текущий момент мужчина выписан.

Еще один случай произошел в Грязинском районе. Змея укусила мужчину, который отдыхал на природе. Потерпевший доставлен в больницу.

В начале мая сообщалось о начале периода змеиных свадеб в Татарстане. Рептилии вышли из своих убежищ с потеплением и сходом снежного покрова. На данный момент у змей происходят бои среди самцов за возможность дальнейшего спаривания. К концу мая змеи распределятся по территориям обитания.