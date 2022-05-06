Период змеиных свадеб стартовал на территории Татарстана

Эксперты рассказали о начале змеиных свадеб в Татарстане. Рептилии вышли из убежищ с потеплением и сходом снежного покрова.

По словам директора Волжско-Камского заповедника Алексея Павлова, на данный момент у змей происходят бои среди самцов за возможность дальнейшего спаривания и продолжения рода. К концу мая змеи будут распределяться по территориям, которые они займут до конца сезона. Об этом пишет InKazan.ru.

Павлов уточнил, что чаще всего змеи кусают людей в Лениногорском, Бугульминском и Альметьевском районах. Нападения связаны с разветвленностью транспортной инфраструктуры и тропиночной сети, из-за чего население получило доступ к местам обитания гадюк. Вероятность встретиться со змеей в городском парке крайне мала. Кроме того, гадюки практически исчезли в Зеленодольском районе, где отмечается высокая плотность населения.

Всего в республике обитает четыре вида гадюк — обыкновенная гадюка, степная гадюка, медянка и обыкновенный уж. В 2021 году было зарегистрировано 12 укусов змей.