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11 стран Латинской Америки взаимно упростят таможенные процедуры

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Фото: ТАСС/Silvia Izquierdo
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11 латиноамериканских государств 19 мая подпишут региональное соглашение об упрощении таможенных процедур. Об этом сообщило бразильское издание Valor Economico со ссылкой на замминистра экономики страны Фаусту Виейра Коутинью.

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«Для ускорения экспортных и импортных процедур Бразилия 19 мая подпишет соглашение с 10 странами региона», — цитирует издание Коутинью.

По данным Valor Economico, участниками соглашения станут Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.

Участники соглашения намерены на взаимной основе признавать компании с хорошей таможенной репутацией, которые получат возможность экспресс-оформления. Таким образом импорт по морю и воздуху будет оформляться менее чем за 30 минут, тогда как в обычном режиме это занимает более 14-28 часов.

В июне 2021 года стало известно, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС. Так, в 2019 году на долю России приходилось 89% от общего объема экспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и 93,6% — от импорта, что соответствует уровню предыдущих лет.

В целом торговля стран ЕАЭС с регионом ЛАК отражает торговлю между Россией и несколькими латиноамериканскими странами, прежде всего Бразилией, Мексикой и Эквадором. РФ в основном экспортировала в страны ЛАК азотные удобрения и нефтепродукты.

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