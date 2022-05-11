11 стран Латинской Америки взаимно упростят таможенные процедуры

11 латиноамериканских государств 19 мая подпишут региональное соглашение об упрощении таможенных процедур. Об этом сообщило бразильское издание Valor Economico со ссылкой на замминистра экономики страны Фаусту Виейра Коутинью.

«Для ускорения экспортных и импортных процедур Бразилия 19 мая подпишет соглашение с 10 странами региона», — цитирует издание Коутинью.

По данным Valor Economico, участниками соглашения станут Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.

Участники соглашения намерены на взаимной основе признавать компании с хорошей таможенной репутацией, которые получат возможность экспресс-оформления. Таким образом импорт по морю и воздуху будет оформляться менее чем за 30 минут, тогда как в обычном режиме это занимает более 14-28 часов.

В июне 2021 года стало известно, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС. Так, в 2019 году на долю России приходилось 89% от общего объема экспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и 93,6% — от импорта, что соответствует уровню предыдущих лет.

В целом торговля стран ЕАЭС с регионом ЛАК отражает торговлю между Россией и несколькими латиноамериканскими странами, прежде всего Бразилией, Мексикой и Эквадором. РФ в основном экспортировала в страны ЛАК азотные удобрения и нефтепродукты.