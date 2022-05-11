Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 12 мая

Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет в четверг, 12 мая. Об этом 11 мая сообщил телеканал CNN.

«Ожидается, что в четверг утром Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине по просьбе Франции и Мексики», — говорится в публикации.

Предположительно, в это время гуманитарное управление ООН и представители ЮНИСЕФ проведут брифинг для СБ. Голосование не запланировано.

Ранее, 6 мая, члены Совета Безопасности единогласно приняли заявление по части урегулирования ситуации вокруг Украины и поддержали миротворческие инициативы генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

7 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что говорить о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительно на фоне заявлений главы внешнеполитической службы ЕС Борелля, что всё нужно решать «на поле боя».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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