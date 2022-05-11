Медики-добровольцы из РФ рассказали о работе в ДНР в период спецоперации

Врачи и медперсонал Центральной клинической больницы святителя Алексия Русской православной церкви рассказали «Известиям», как добровольно работают в госпиталях Донецкой Народной Республики (ДНР) — спасают раненых и помогают выхаживать людей, пострадавших от долгого отсутствия необходимой им помощи в ходе спецоперации РФ.

Городская больница №2 в Горловке (ДНР) сейчас стала функционировать скорее как военный госпиталь. В основном пациенты — бойцы из ДНР, привезенные прямо с поля боя, хотя и гражданскому населению там в помощи не отказывают.

«Среди ранений в основном минно-взрывные, огнестрельные, пулевые. В больницу попадает очень много молодых парней. Учитывая высокую поражающую способность современного оружия, логично, что люди получают тяжелые повреждения, зачастую ведущие к инвалидности», — рассказал «Известиям» врач травматолог-ортопед Больницы святителя Алексия Максим Юрасов, в конце апреля неделю проработавший в Горловке.

По словам Юрасова, иногда трудиться приходилось и по пять-шесть часов без перерывов. При этом с коллегами удалось быстро найти общий язык.

«Местным врачам тяжело, особенно в моменты, когда происходит массовое поступление пострадавших, раненых. Тогда к ним на подмогу приходят доктора, которые находятся не на смене. Из нашей больницы святителя Алексия Русской православной церкви мы периодически выезжаем в ДНР помогать», — сообщил собеседник «Известий».

Моральный настрой пациентов, большинство из которых сложно переживают потерю конечностей и другие серьезные ранения, стараются поддержать священнослужители, отметил врач.

Среди пациентов больницы были и украинские военнопленные, которые тоже получали всю необходимую помощь. Единственное отличие — их содержали под охраной.

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«Когда поступает много пострадавших, выходят доктора, которые не на смене»