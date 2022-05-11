Минцифры просит ЦБ и Минэкономразвития зафиксировать комиссии, которые сотовые операторы платят банкам за прием платежей, на уровне 1%. Это следует из письма замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Кима (есть у «Известий»), направленного в госструктуры.

Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа», уточняется в обращении. Под такими средствами подразумеваются, в первую очередь, мобильные приложения кредитных организаций и их сайты, объяснил «Известиям» источник, близкий к одной из структур.

В ЦБ заявили «Известиям», что получили письмо от Минцифры и дадут ответ ведомству в установленном порядке. В пресс-службе Минэкономразвития также подтвердили получение обращения и добавили, что поддерживают данную инициативу.

Реализовать эту меру Минцифры предлагает, расширив принятое в марте решение совета директоров ЦБ — оно ограничивает 1% комиссии с банковских карт при оплате услуг в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров. Срок действия этого решения — с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Но оно затрагивает только платежи с использованием карт — комиссия за оплату из приложения или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше, объяснили в Минцифры.

Министерство предлагает установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт, сообщили «Известиям» в пресс-службе.

Более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций, добавили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Договор по ставке: банковские комиссии за оплату связи хотят ограничить 1%