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Россияне и жители Южной Осетии смогут получить двойное гражданство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Как выяснили «Известия», Госдума 17 мая может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией — документ, который был внесен в нижнюю палату Владимиром Путиным в марте 2022 года. Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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«Да, такой законопроект о двойном гражданстве находится в повестке Госдумы. Надеюсь, что он будет одобрен всеми фракциями. Это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран», — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы Леонид Калашников.

Согласно тексту проекта соглашения, граждане одной страны смогут приобрести гражданство другой без отказа от имеющегося. Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления.

Получившие двойное гражданство обретут право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении прекратить его.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будет принято: когда ГД узаконит двойное гражданство с Южной Осетией

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