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Зеленский приказал атаковать Змеиный по рекомендации британских советников

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Фото: REUTERS/Planet Labs PBC
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Президент Украины Владимир Зеленский по совету британских консультантов лично отдал приказ об атаке на остров Змеиный, несмотря на то что генштаб выступал против такого решения. Об этом сообщает во вторник, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из российских силовых структур.

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«Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного» результата к 9 мая. По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника информации, «финалом этой акции» должно было стать совместное заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и украинского лидера.

В течение двух суток на Змеиный националисты пытались высадить украинский воздушный и морской десант, однако взять остров не удалось.

Ранее, 10 мая, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 только военных беспилотников, более 50 украинских боевиков.

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