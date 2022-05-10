Губернатор Кировской области Васильев покидает пост из-за окончания срока полномочий

Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о сложении с себя полномочий губернатора в связи с окончанием срока своих полномочий. Об этом руководитель региона написал 10 мая в своем Telegram-канале.

«Мною принято (...) решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — указал Васильев в обращении к жителям области.

Васильев поблагодарил «продуктивную совместную работу» команду регионального правительства и глав муниципалитетов, заметив, что вместе им удалось добиться высоких результатов.

«В регионе появились новые детские сады и школы, мы создали все условия для развития дополнительного образования», — написал губернатор.

Он также сообщил, что его просьбу «работать на благо развития всей страны» поддержал президент РФ Владимир Путин.

Васильев был назначен врио губернатора Кировской области 28 июля 2016 года. На досрочных выборах главы региона 10 сентября 2017 года кандидат от «Единой России» Васильев набрал 64,03% голосов. До этого руководитель возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Ранее в этот же день о своем решении уйти с поста губернатора сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона указал, что ему уже 65 лет, и поэтому он решил «дать дорогу молодым». 10 марта исполнилось 10 лет со дня, как Жвачкин стал губернатором.