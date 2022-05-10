Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом среди россиян по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.

Ему удалось это сделать в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс», передала газета «Спорт-Экспресс». В ходе игры 35-летний россиянин забросил шайбу на 53-й минуте.

Тем самым он довел число своих результативных баллов за карьеру в плей-офф до 177 (66 голов + 111 передач), став лучшим российским бомбардиром в матчах плей-офф НХЛ.

Форвард ХК «Питтсбург» превзошел достижение Сергея Федорова (176 очков).

Ранее, 30 марта, Малкин установил рекорд среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах лиги. Тогда Форвард также обошел Федорова (696 передач в 1248 матчах) и занял чистое первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских игроков.