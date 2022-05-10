США могут отменить пошлины на ряд товаров из Китая

Администрация США допускает отмену таможенных пошлин на некоторые товары из Китая, поскольку они являются неконструктивными. Об этом сообщила в понедельник, 9 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как напомнила Псаки, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах с Пекином Кэтрин Тай продолжает анализ введенных администрацией экс-президента Дональда Трампа пошлин на ввозимые из Китая товары.

«Мы рассматриваем их через призму того, как они влияют на промышленность здесь, в США. Мы считаем, что некоторые из них не были конструктивными и нанесли вред, оказали негативное влияние на ряд [американских] отраслей», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки уточнила, что при изучении тарифов учитывается ряд факторов, самым главным из которых является воздействие на экономику и целый ряд отраслей.

Пресс-секретарь призвала «рассматривать [этот анализ тарифов] отдельно» от российско-китайских отношений. Как заявила представитель американской администрации, США не считают, что Китай нарушил санкции против РФ.

«Мы будем внимательно следить за происходящим. Я не думаю, что на сегодняшний день мы фиксировали нарушение санкций [Китаем]», — добавила Псаки.

Ранее, в июне 2021 года, сообщалось, что Китай и Соединенные Штаты возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам. Тогда же стороны договорились о прагматическом подходе к решению вопросов, отметив, что они будут действовать исходя из интересов КНР, Соединенных Штатов и всего мира.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.

15 сентября 2020 года арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.

25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая.