Шольц призвал сделать «конкретнее» переговоры между Россией и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о необходимости возобновить российско-украинские переговоры для скорейшего урегулирования конфликта. С таким заявление он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 9 мая.

«Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас после многих многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах», — сказал Шольц.

Также канцлер подчеркнул, что геополитические интересы Украины должны быть учтены при заключении мирного договора.

«Должно быть ясно одно, что нельзя представить, чтобы Украина приняла принудительный мир, ситуацию, где ей будут предъявлены условия, которые она с оглядкой на суверенитет и территориальную целостность не может принять», — пояснил он.

Ранее в понедельник в ходе выступления в Европарламенте Эммануэль Макрон отметил, что страны Евросоюза обязаны сохранить мир в Европе и не допустить усугубления ситуации. Киев должен определять условия для переговоров с Москвой. Европа не находится в состоянии конфликта с Россией, заключил президент Франции.

В тот же день помощник президента РФ Мединский сообщил, что Россия поддерживает контакт с украинской стороной в дистанционном формате и ждет «конкретики» для возобновления очных переговоров.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 6 мая допустил приостановку переговоров в случае гибели украинских военных, остающихся в Мариуполе.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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