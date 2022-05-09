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Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил с победой во втором туре выборов главы государства своего оппонента Алана Гаглоева. Таким образом 9 мая Бибилов признал свое поражение.

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«Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него всё получится», — цитирует Бибилова информагентство Южной Осетии «Рес».

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии, после обработки 18% протоколов глава политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59,21% голосов, а действующий президент республики — 37%.

Председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева сообщила, что в голосовании во втором туре выборов приняли участие 23,5 тыс. избирателей, сообщает «Газета.Ru».

В воскресенье, 8 мая, в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента. Они признаны состоявшимися. Явка на 20:00 мск составила 68,2%, сообщил центризбирком республики. Всего в Южной Осетии работали 72 избирательных участка, в Москве — четыре, два — во Владикавказе и один — в Сухуме.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших, (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5%, (9706 человек).

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