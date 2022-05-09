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На Камчатке прошла акция «Бессмертный полк»

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Петропавловске-Камчатском прошла акция «Бессмертный полк», о чем рассказала пресс-служба правительства Камчатского края 9 мая на официальном сайте.

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«Более 18 тыс. жителей Камчатки прошли в «Бессмертном полку», — сообщается в заметке.

Вместе с жителями региона участие в шествии принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

9 мая американский ветеран Альфред Корби присоединился к шествию «Бессмертного полка», которое проходило в Нью-Йорке. Он отдал дань памяти всем борцам с фашизмом и выразил надежду на то, что русский и американский народы вновь начнут сотрудничать.

Российский экипаж на Международной космической станции также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.

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