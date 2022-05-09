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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение в выборах

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства. Бибилов поблагодарил жителей Южной Осетии, которые пришли на выборы, передает телеканал «Известия». Особую благодарность политик выразил своим сторонникам. Действующий президент республики заявил, что выбор народа для него не подлежит сомнению. Бибилов поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева и пожелал ему успешной работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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