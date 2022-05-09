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Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за Украины

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Фондовая биржа
Фото: Global Look Press/XinHua/Michael Nagle
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Миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс уверен, что у экономических «медведей» (так на бирже зовут игроков, которые ждут падения рынка и зарабатывают на этом) есть веские аргументы в пользу глобального замедления рынка, пишет в воскресенье, 8 мая, Bloomberg.

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«Я боюсь, что у «медведей» в этом вопросе есть довольно веский аргумент, который меня очень беспокоит. <...> Ситуация вокруг Украины идет в довершение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже существовали некоторые проблемы в цепочке поставок», — сказал он.

Гейтс заявил, что процентные ставки, вероятно, вырастут достаточно для того, чтобы вызвать замедление мировой экономики, вызванное ситуацией вокруг Украины и последствиями пандемии COVID-19.

Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Это «в конечном итоге приведет к экономическому спаду», сказал Гейтс.

Международный валютный фонд в прошлом месяце максимально сократил свой прогноз мирового роста с первых месяцев пандемии и предположил еще более быструю инфляцию из-за Украины и возобновления карантина в Китае, уточнило агентство.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

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