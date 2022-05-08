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Падение грузовика на легковушку на МКАД попало на видео

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Фото: дептранс Москвы
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Департамент транспорта Москвы 8 мая в Telegram-канале опубликовал видео с опрокинувшимся грузовиком на МКАД.

На кадрах видно, как грузовик въезжает в ограждение и падает на легковой автомобиль.

«На внешней стороне 35-го км МКАД (перед развязкой с улицей Поляны) водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль», — говорится в сообщении к видеозаписи.

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По информации «Известий», в кузове грузовика находился щебень, которым засыпало легковой автомобиль. В результате мужчина, женщина и ребенок оказались заблокированными. Спасатели помогли пострадавшим выбраться. Женщину и ребенка забрали в больницу, мужчина отказался от госпитализации.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Уточняется, что движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

ДТП с участием грузовика произошло 8 мая на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы.

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