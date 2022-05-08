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Суд Москвы до 7 июля арестовал одного из готовивших убийства бездомных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Черемушкинский суд Москвы 8 мая удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги.

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«Постановлением Черемушкинского суда Москвы до 7 июля избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых», — говорится в решении суда.

В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух других подозреваемых.

В отношении трех подростков 2004 и 2005 годов рождения возбудили уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Днем ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы. Как уточняется, задержанные намеревались распространить в Сети видеозаписи с сожжением заживо бездомных для устрашения населения. Кроме того, сообщается, что они причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.

По данным силовых структур, лидер формирования Егор Краснов (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) курируется спецслужбами Украины и работает на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии и дестабилизацию работы органов власти России посредством терактов и резонансных преступлений.

17 декабря 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Тогда подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев 19 декабря заявил, что Служба безопасности Украины или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства».

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