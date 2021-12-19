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Экс-сотрудник ФСБ допустил связь Запада с группировкой «М.К.У.»

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Служба безопасности Украины (СБУ) или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийства». Такое мнение высказал подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев в воскресенье, 19 декабря.

По его словам, такой вывод напрашивается в связи с личностью организатора «М.К.У.» — гражданина Украины Егора Краснова, в отношении которого в России возбуждено 10 уголовных дел. В марте 2021 года Краснов якобы покончил жизнь самоубийством, но это не мешает желающим примкнуть к «Маньякам» русским подросткам продолжать с ним общаться в Сети.

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Самого Краснова никто не видел, так что за его интернет-аккаунтом может скрываться кто угодно, хоть спецслужбы какого-нибудь государства. Или двух государств (подполковник ФСБ имеет в виду, что у СБУ есть целый этаж, отданный в распоряжении ЦРУ).

«Вообще стоит вопрос: а был ли мальчик как таковой? Но важно здесь отметить вот что. Дело в том, что на Украине, с учетом уровня развития экономики, правосознания, технологий, уровень украинских спецслужб не может кардинально отличаться от уровня развития самого государства», — заявил Беляев телеканалу РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что Украина сейчас «сильно болеет» и контролируется олигархами, чьи деньги при этом находятся за пределами страны. Из всего этого выходит, что операция подобного уровня разведчикам такой страны не по силам.

А вот Западу, говорит подполковник запаса, разветвленная сеть подконтрольных людей, которые могут по сигналу устроить беспорядки или даже убить кого-нибудь, очень бы пригодилась.

17 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Подробности про неонацистов из «М.К.У.» смотрите в программе «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ 19 декабря в 23:00.

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